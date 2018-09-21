"تركيا": لن نقبل بإخراج المعارضة السورية المعتدلة من إدلب

أعلنت تركيا الجمعة أنها تواصل تنسيقها مع روسيا لتطبيق الاتفاق الذي أعلنه الرئيسان التركي والروسي الأسبوع الماضي بخصوص الأوضاع في محافظة إدلب شمالي سوريا.

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن ، إن أنقرة ستواصل تنسقيها مع المعارضة السورية المعتدلة ، مشددًا على أن "الخطوات التي تتخذ لإخراج المعارضة المعتدلة من محافظة إدلب السورية غير مقبولة".

وقال "كالن" في مؤتمر صحفي، أن "قواتنا المسلحة والاستخباراتية تنسق مع المعارضة في إدلب".

وأوضح كالن: "لن نسمح بأي شكل بعرقلة تنفيذ الاتفاق وستخدم كل الطرق المتاحة من أجل تنفيذه"، مشيرا إلى أنقرة اتفقت مع روسيا "على نشر 12 نقطة تفتيش في إدلب بالتعاون سويا وحددنا 15 أكتوبر موعدا للانتهاء من تطهير المنطقة من الأسلحة الثقيلة في إدلب".

وأشارت إلى أن أنقرة "تنسق مع روسيا لإقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب وإخراج العناصر الإرهابية منها"، مضيفا: "نتطلع إلى تطبيق خارطة طريق منبج بالشكل المُخطط له ودون أي تأخير".