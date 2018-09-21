ارتفاع حصيلة قتلي اشتباكات طرابلس إلى 96 بليبيا

أفادت إدارة شؤون الجرحى التابعة لوزارة الصحة بحكومة "الوفاق الوطني" الليبية،اليوم الجمعة 21 سبتمبر،أن حصيلة قتلى الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس إلى 96 شخصا، إثر مقتل 11 شخصا مساء الخميس ،و33 جريحا ومفقودا واحدا، ليرتفع عدد ضحايا المعارك المسلحة التي تشهدها طرابلس من 26 أغسطس الماضي وحتى أمس الخميس، إلى "96 قتيلا و306 جرحى إضافة إلى 17 مفقودا"

وأوضحت الإدارة أن "قتلى الخميس هم 5 مدنيين و3 من العمالة الوافدة (دون ذكر جنسياتهم)، و3 عسكريين".



يذكر أن اشتباكات أمس كانت الأعنف منذ اندلاع المواجهات المسلحة، فيما تدور الاشتباكات حاليا في شارع المطبات وخلة الفرجان‎‎ جنوبي طرابلس.

ومنذ 26 أغسطس الماضي تشهد العاصمة اشتباكات مسلحة توقفت في 4 سبتمبر الجاري بعد وساطة الأمم المتحدة،وتجددت الثلاثاء الماضي وسط تنديد محلي ودولي بخرق هدنة وقف إطلاق النار بين أطرافها.