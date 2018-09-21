ارتفاع قتلى العبارة المنكوبة ببحيرة فيكتوريا إلى 136 في تنزانيا

أوضح جون مونغيلا حاكم ولاية "موانزا" التنزانية ،اليوم الجمعة 21 سبتمبر، أن حصيلة ضحايا حادث غرق السفينة "MV Nyerere" التي كانت تقل أكثر من 300 شخص جنوبي بحيرة فيكتوريا في تنزانيا ارتفع إلى 136 قتيلا، مرشحة للارتفاع، نظرا لعدد الأشخاص الكبير الذي كان على متن العبارة.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت الإذاعة الرسمية في تنزانيا أنه تم انتشال نحو 100 جثة من بحيرة فيكتوريا، إثر حادثة غرق عبارة كانت تقل مئات الأشخاص، قبل أن يتم إعلان الحصيلة الجديدة.

وأضاف: "لا يمكنني التكهن بعدد الأشخاص الذين كانوا على متن العبارة، وينصب تركيزنا الآن على الإنقاذ، بعد أن تم إنقاذ 37 آخرين من البحر".

وحتي الآن لم تصدر أي توضيحات حتى الآن عن أسباب غرق العبارة.