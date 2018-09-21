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ظهور كمية من الأسماك النافقة على نهر النيل في البحيرة

منذ 5 يوم
عدد القراءات: 539
ظهور كمية من الأسماك النافقة على نهر النيل في البحيرة

 

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، مساء اليوم الجمعة، 21 سبتمبر، ضرورة مراجعة رؤساء الوحدات المحلية، الواقعة على نهر النيل فرع رشيد (مراكز رشيد- المحمودية- شبراخيت- الرحمانية- إيتاي البارود)، مآخذ محطات مياه الشرب على نهر النيل، فرع رشيد، ورفع درجة الاستعداد، وانتشال أي كمية من الأسماك النافقة حال ظهورها، ووجه المحافظ مديرية التموين، والإدارات التموينية، ومباحث التموين، بمراقبة الأسواق، والتأكد من عدم وجود أي كميات من الأسماك النافقة، يتم تداولها بالأسواق للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، مع إعمال جهاز شئون البيئة، وإدارة البيئة، اختصاصاتهم في هذا الشأن.
جاء ذلك فور ظهور كمية من الأسماك النافقة على نهر النيل، أمام طرد محطة كهرباء العطف بالمحمودية، حيث تم انتشال الكمية التي قدرت من 500 كيلو إلى 1000 كيلو، وتم إرسالها لمركز مدينة حوش عيسى لدفنها بالمدفن بالطرانة، وفقًا للاشتراطات الصحية.
 

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