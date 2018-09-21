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عون: لبنان نجح في مواجهة التحديات الإرهابية

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 103
عون: لبنان نجح في مواجهة التحديات الإرهابية

قال الرئيس اللبناني اليوم الجمعة،  خلال لقائه رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) كريستوفر راي، بحضور وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي، في قصر الرئاسة شرق بيروت ،إن بلاده نجحت في مواجهة التحديات الأمنية والإرهاب بفضل كفاءة الجيش ودعم الدول الصديقة.

وأكد عون إلى "أهمية استمرار التعاون في هذا المجال، لاسيما وأن للجيش الدور المحوري في ترسيخ الأمن والاستقرار. مشددا على "ضرورة تفعيل وتطوير العلاقات التي تربط بين لبنان والولايات المتحدة في كافة المجالات". 

وأوضح راي أنه "من الضرورة تقديم المزيد من الدعم والتدريب للجيش اللبناني الذي أثبت قدرتة في مكافحة الإرهاب".

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