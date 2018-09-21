غلق 8 منشآت غذائية غير مرخصة في الشرقية





شنّت مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بمحافظة الشرقية، مساء اليوم الجمعة، 21 سبتمبر، عدة حملات مكثفة على المنشآت الغذائية لضبط الأسواق، وجاءت الحملات بمشاركة مفتشى الأغذية بالمديرية والإدارات الصحية فى: "الحسينية، وههيا وأبو حماد، والصالحية".

أسفرت الحملات عن: إعدام 76 كجم ولتر أغذية مختلفة وتحرير 32 محضرًا بشأنها، فيما تم سحب 37 عينة أغذية وإرسالها للمعامل؛ لبيان مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وتم مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات غلق 8 منشآت غذائية وبيانها كالتالي: 6 منشآت غير مرخصة بمركز ومدينة الحسينية، و1 منشأة غير مرخصة بمركز ومدينة ههيا، ومنشأة بأبو حماد؛ لوجود خطر داهم بها على الصحة العامة.