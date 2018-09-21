70 ألف حالة تسمم بالمياه الملوثة في البصرة العراقية

قالت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الجمعة 21 سبتمبر ،في بيان لها، إنها سجلت أكثر من 70 ألف حالة تسمم جراء تلوث مياه الشرب بمحافظة البصرة ،بسبب الماء الملوث، خلال الأسابيع الماضية.

يأتي هذا ارتفاعا من 60 ألف شخص، أعلنت المفوضية عن تسممهم جراء تلوث المياه، في 12 سبتمبر الجاري.

وتعتمد البصرة في الغالب على مياه شط العرب لتغذية مشاريع الإسالة، إلا أن نسبة الأملاح الذائبة في المياه بلغت مؤخرا (7500tds )، بحسب وزارة الموارد المائية، في حين تقول منظمة الصحة العالمية، إن النسبة تصبح غير مقبولة في حال تجاوزت (1200 tds).

وطالبت المفوضية، في بيانها اليوم، "الحكومتين المركزية والمحلية، بتقديم إيضاح لمواطني البصرة عن أسباب التلكؤ بزيادة الإطلاقات المائية (لنهري دجلة والفرات) ومن يقف وراءها، وأسباب الأزمة الحقيقية، والمسؤولين المقصرين، وأسباب عدم إعلان حالة الطوارئ".

ودعت إلى تقديم "إيضاح عن المشاريع الآنية والمستقبلية للماء والخدمات، وتسليمها لجهات رصينة، والابتعاد عن المشاريع الترقيعية التي تبتعد عن العلمية ولا تتناسب وحق مواطنيها بالحياة".