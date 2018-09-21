مصرع 3 أطفال غرقا في بحيرة في بلطيم والأهالي تشتبه في قتلهم خنقا





لقى 3 أطفال مصرعهم غرقا ببحيرتى البرلس وببلطيم، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى بلطيم المركزي، وتحرر المحضر اللازم ، وجار العرض على النيابة العامة، وتلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، تفيد بمصرع 3 أطفال غرقاً أثناء استحمام اثنين منهما فى بحيرة البرلس، والطفل الثالث بمصيف بلطيم، وتم نقل جثامين الأطفال لمستشفى بلطيم، وبإجراء الكشف الطبي عليهم، تبين وفاتهم بإسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية فى غرقهما.

وعلى جانب آخر، نفى مصدر أمنى بكفر الشيخ ، ما تردد حول العثور على جثث 4 أطفال فى بحيرة البرلس، واشتباه الأهالى فى أن الأطفال قتلوا خنقًا، ثم تم إلقائهم من قبل مجهول فى البحيرة، مؤكدًا أنه لا صحة نهائيا فيما تردد حول هذا الأمر.