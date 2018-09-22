طهران تغلق معبرين حدوديين مع العراق عقب هجوم الأهواز

قال مسؤول بدائرة الجمارك العراقية،اليوم السبت 22 سبتمبر ، إن السلطات الإيرانية أغلقت معبري الشلامجة (محاذي لمحافظة البصرة) والشيب (محاذي لمحافظة ميسان) جنوبي العراق ، عقب الهجوم الذي استهدف عرضًا عسكريًا في الأهواز الإيرانية، وأسفر عن مقتل 11 شخصًا، معظهم عناصر من الحرس الثوري، وأصابة ثلاثون آخرون.



وأضاف المصدر أن "السلطات الإيرانية اتخذت إجراءات أمنية مشددة على جانبها من الحدود".

وذكر أن إغلاق المعبرين "إجراء مؤقت"، مبينًا أنه سيعاد فتحهما أمام حركة التجارة والمسافرين "قريبًا"، دون تحديد وقت بعينه.ايرا