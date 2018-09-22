العراق تعيد 355 لاجئًا سوريا فروا من الموصل خلال سيطرة داعش

قال مسئول عراقي،مساء اليوم السبت، 22 سبتمبر، إن بلاده أعادت اليوم 355 لاجئاً فروا من مدينة الموصل الى مخيم الهول في سوريا خلال سيطرة تنظيم "داعش" على المدينة عام 2014، وقال يعقوب سالم مدير عام شركة نقل المسافرين التابعة لوزارة النقل، في بيان، إنه "تم نقل واعادة 355 نازحاً من مخيم الهول داخل الاراضي السورية عبر منطقة ربيعة وعوينات ثم الموصل و الى مركز النازحين والتدقيق في منطقة حمام العليل التابع الى محافظة نينوي. وتتواجد مئات العوائل العراقية التي فرت من مدينة الموصل عام 2014 في مخيم الهول القريب من الحدود العراقية السورية، وبحسب احصائية صادرة من الحكومة العراقية اذار/مارس الماضي، فإن 5.5 ملايين شخص اضطروا للنزوح من 7 محافظات، عاد منهم 3.1 ملايين الى مناطقهم المحررة حتى آذار/مارس الماضي