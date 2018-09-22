انطلاق أول عملية عسكرية لتطهير الصحراء العراقية

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت، 22 سبتمبر،انطلاق عملية عسكرية واسعة بمشاركة قوات الحشد العشائري (مقاتلون سنة) بدعم جوي، لتطهير المناطق (الصحراوية في محافظات الأنبار (غرب)، وصلاح الدينونينوى، والعملية العسكرية هي الأولى من نوعها تستهدف مناطق صحراوية في ثلاث محافظات، بعد هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي نهاية العام الماضي وقال العميد يحيى رسول المتحدث باسم مركز الإعلام الأمني (الدفاع)، في بيان له، إن "قطعات قيادة عمليات الجزيرة والقطعات الملحقة بها والحشد العشائري، انطلقت في عملية واسعة لتفتيش الصحراء ما بين محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى"، وأضاف رسول ان "العملية انطلقت من سبعة محاور"، مشيرا إلى أن "طيران الجيش والقوة .الجوية وطائرات التحالف تساند تلك القطعات