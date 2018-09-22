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الجيش اللبناني يُعلن إنقاذ 39 سوريًا عقب غرق قاربهم

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 106
الجيش اللبناني يُعلن إنقاذ 39 سوريًا عقب غرق قاربهم

أعلنت السلطات اللبنانية ، اليوم السبت 22 سبتمبر، نجاح قوات الجيش في إنقاذ 39 سوريًا وانتشال جثة طفل  بعد غرق مركب كان في طريقه إلى قبرص بطريقة غير شرعية .

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية ، عن بيان قيادة الجيش ، إنه "لدى توافر معلومات عن تعرض مركب بحري للغرق قبالة شاطئ الشيخ زناد - عكار وعلى ومتنه 39 شخصا من الجنسية السورية كانوا متوجهين إلى قبرص بطريقة غير شرعية، توجهت دورية من القوات البحرية على الفور وعملت على انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات وإنقاذ الباقين".

وأشارت إلى أنه تم نقل أربعة أشخاص من الناجين إلى مستشفيات المنطقة، بمساعدة الصليب الأحمر اللبناني.

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