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أويحي: اتفاقية السلام بمالي تتقدم بشكل جيد ونواصل دعمها

منذ 2 ساعة
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أويحي: اتفاقية السلام بمالي تتقدم بشكل جيد ونواصل دعمها

أعلن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى،اليوم السبت 22 سبتمبر ، في تصريحات صحفية أدلى بها ، على هامش زيارته إلى دولة مالي، أن عملية تنفيذ اتفاقية السلام والمصالحة بدولة مالي "تتقدم بشكل جيد"، مؤكدا استمرار بلاده في دعمها.

وأضاف "عندما نلتقي كجزائريين وماليين لدينا على الأقل مسألتين هامتين للمناقشة: تلك المتعلقة بتطورات اتفاقية السلام في شمال مالي التي تشكل موضوعا مهما جدا بالنسبة لنا والتي تتقدم بشكل جيد، إلى جانب التعاون الثنائي".

وكانت قد وقعت منطقة شمالي مالي تحت سيطرة مجموعات مسلحة على صلة بتنظيم "القاعدة"، وأدت عملية عسكرية فرنسية شنت في يناير 2013 إلى طرد القسم الأكبر من هذه المجموعات.

ومنتصف 2015 وبعد مفاوضات لأشهر بالجزائر وقعت الحكومة المالية اتفاق سلام مع المتمردين الانفصاليين في شمالي البلاد من أجل تحسين الوضع الأمني في الشمال.

وبموجب الاتفاق، كلفت الجزائر برئاسة لجنة تضم شركاء دوليين، بينهم فرنسا، لمتابعة تنفيذ نصوصه.

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