المالكي والعبادي يوحدان مواقفهما في مباحثات تشكيل الحكومة العراقية

كشف القيادي في "ائتلاف دولة القانون" محمد الصيهود،اليوم السبت 22 سبتمبر ،في تصريح صحفي ، عن اتفاق جناحي حزب "الدعوة الإسلامية" بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي ونائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، على توحيد المواقف في مباحثات تشكيل الحكومة العراقية.

وخرج الاجتماع بتوصيات منها التأكيد على أن المفاوضات الخاصة بتشكيل الحكومة يجب أن لا تستثني حزب الدعوة كمرشح لشغل المنصب(رئيس الحكومة)".

وأوضح أن "الاتفاق من شأنه التعجيل بتشكيل الحكومة القادمة من خلال الخروج برأي واحد يمثل الحزب".

ويأتي الاتفاق بعد مضي أكثر من 5 أشهر على انقسام الحزب (الدعوة الإسلامية) على خلفية المنافسة في الترشح لمنصب رئيس الوزراء، ودخوله الانتخابات البرلمانية في قائمتين منفصلتين إحداهما بزعامة المالكي (دولة القانون) والأخرى بزعامة العبادي (النصر).

وأضاف أن "حزب الدعوة بجناحيه أكد على أنه سيطرح مرشحين للمنصب خلال المفاوضات القادمة بين الكتل السياسية".

ويتنافس تياران رئيسيان لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكثر عددا التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.

الأول هو تحالف "الإصلاح والإعمار" ويقوده كتلة "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر (جاء أولا في الانتخابات 54 مقعدا من أصل 329)، وائتلاف "النصر" بزعامة العبادي (المركز الثالث 42 مقعدا).

والتيار الثاني هو تحالف "البناء" بقيادة كتلتين بارزتين هما "الفتح" بزعامة هادي العامري (المركز الثاني 48 مقعدا)، وائتلاف "دولة القانون" بزعامة المالكي (المركز الرابع 26 مقعدا).