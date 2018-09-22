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قطر الخيرية مولت 189 مشروعا إنتاجيا لأيتام إندونيسيا 2018

منذ حوالى ساعة
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قطر الخيرية مولت 189 مشروعا إنتاجيا لأيتام إندونيسيا 2018

قالت جمعية قطر الخيرية اليوم السبت 22 سبتمبر ،في بيان لها، إنها موّلت 189 مشروعا إنتاجيا خلال عام 2018 لأسر إندونيسية من الأيتام، بهدف توفير الحياة الكريمة لها وتمكينها من الاعتماد على نفسها معيشيا، ليبلغ إجمالي مشاريع التمكين الاقتصادي التي مولتها قطر الخيرية في إندونيسيا بتوزيعها على الأسر الفقيرة وأسر الأيتام الذين تكفلهم منذ عام 2005 حتى الآن 8000 مشروع".

وتشير قطر الخيرية أنها تولي عناية خاصة لمشاريع تمليك أدوات الإنتاج والمشاريع المدرة للدخل لتغيير حياة الناس نحو الأفضل.

وضمت دفعة المشاريع المدرة للدخل الجديدة "17 مشروعا لتربية الأبقار، 29 ماكينة خياطة، 12 محلا متنقلا، 8 محلات تجارية صغيرة، 4 موتورات نقل، 3 مشاريع تربية أغنام، مشروعان (ماكينة عصر جوز الهند)، 5 مكائن حصد الأرز، 9 مشاريع تعبئة بنزين، 11 مشروعا صغيرا للصناعات المنزلية".

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