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الحلبوسي يبحث تشكيل الحكومة العراقية مع قادة إقليم الشمال

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 140
الحلبوسي يبحث تشكيل الحكومة العراقية مع قادة إقليم الشمال

بحث رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم السبت 22 سبتمبر ،خلال بيان صدر اليوم، عن مكتب الحلبوسي، عقب زيارته لمدينة أربيل بالإقليم، مع قادة إقليم الشمال انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة بالعراق .

وتناول رئيس البرلمان في أربيل مباحثات الكتل السياسية لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة.

وقد التقى الحلبوسي رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني ومستشار أمن الإقليم مسرور بارزاني ورئيس "الحزب الديمقراطي الكردستاني" رئيس الإقليم السابق مسعود بارزاني.

وجرى التأكيد خلال اللقاءات على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المنصوص عليها في الدستور لحسم تشكيل الحكومة.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسته الثانية يوم الثلاثاء المقبل والتي قد تشهد انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وهذه الزيارة هي الأولى لحلبوسي إلى أربيل منذ انتخابه رئيساً للبرلمان العراقي في 15 سبتمبر الجاري، إثر زيارتين له إلى البصرة  والأنبار

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