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وفاة حالة رابعة في واقعة الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم بالشرقية

منذ 3 يوم
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وفاة حالة رابعة في واقعة الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم بالشرقية

أرتفعت أعداد ضحايا جلسات الغسيل الكلوي في مستشفى ديرب نجم المركزي إلى أربعة أشخاص ، عقب إعلان وفاة "هبة محمد طنطاوى" داخل مستشفى التيسير بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية. 

وتقلت مديرة أمن الشرقية إخطارًا  يفيد بلاغا من مستشفى  التيسير بوفاة "هبة محمد طنطاوى" 38 سنة مقيمة ديرب نجم، ضمن المصابين فى واقعة الغسل الكلوى بمستشفى ديرب نجم.

وفي وقتًا سابق ، أعلنت مديرية الصحة بالشرقية ، وفاة 3 أشخاص أثناء خضوعهم لجلسة الغسيل الكلوى بمستشفى ديرب نجم، بجانب دخول 12 مريضًا فى غيبوبة، تم نقل 6 للعناية المركزة بالجامعة، والباقى تحت العلاج بالمستشفى والمتوفين  هم  "فردوس عبدالله أحمد" ربة منزل، مُقيمة بقرية "منشأة صهبرة"، و"صبحى عبدالحى علي" مقيم بقرية "الصويني"، و"سلام محمد إبراهيم، من كفر "الحاج أحمد" .

وحصل "اليوم السابع" على أسماء 12 مصابًا، وهم: "حسن أبو الخير أحمد" 50 سنة، و"جمال أحمد مطأوع" 55 سنة، و"أحمد الشحات علي" 60 سنة، و"مصطفى ربيع أحمد" 32 سنة، و"بلبلة عبدألفتاح سالم" 60 سنة، و"مروة فتحى حماد" 30 سنة، و"محبوبة محمد السيد" 62 سنة، و"وليد سليم محمد" 33 سنة، و"جمال السيد سيد أحمد" 53 سنة، و"رانيا السيد محمد" 30 سنة، و"عبدالرؤوف عبدالعظيم"، و"هبة محمد طنطاوى".

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