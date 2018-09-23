مقتل 6 عناصر من "داعش" خلال عملية أمنية بمحافظة صلاح الدين

قتل ستة عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" ، اليوم الأحد 23 سبتمبر، إثر غارة أمنية على أوكار وأنفاق لهم جنوبي قضاء الشرقاط، شمالي بغداد.



وقال العقيد محمد خليل البازي، من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، إن "قوة مشتركة من الجيش والشرطة ولواء 51 من الحشد العشائري، شنت مساء السبت غارة على منطقة النمل جنوبي الشرقاط بهدف القضاء على عناصر داعش المتواجدين فيها".

وأضاف البازي أن "العملية تمت بناء على معلومات استخبارية مسبقة تؤكد وجود 15 عنصراً من داعش في أنفاق وأوكار محاذية للضفة الغربية لنهر دجلة"، موضحاً أن "العملية جرت بمشاركة واسعة من طيران الجيش وأدت إلى مقتل ستة من عناصر داعش وتدمير عدد من الأوكار والأنفاق والمضافات والسيطرة على تجهيزات وأسلحة ومعدات متنوعة فيما تمكن الباقون من الفرار في الأحراش القريبة من النهر".

وأشار البازي إلى "استمرار القوات المشتركة بمطاردتهم للقضاء عليهم نهائياً".