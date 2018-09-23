تونس.. مصرع نحو 3 أشخاص إثر الفيضانات المدمرة التي اجتاحت ولاية نابل

لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء الفيضانات المدمرة التي شهدتها ولاية نابل في شمال شرقي تونس، كما خلفت السيول الجارفة خسائر مادية فادحة.



ومن جانبه قال الناطق باسم الحرس الوطني "حسام الدين الجبالي"، أن شخصًا لقي مصرعه بعد أن جرفته السيول.

وبذلك يصبح عدد ضحايا السيول إلى فتاتين كانت قد جرفتهما السيول مساء أمس السبت، حسب تصريحات نقلتها وكالة "وات".

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والجدير بالذكر أن الأمطار القياسية التي تهاطلت على ولاية نابل بـ"تونس" كانت قد فاقت معدلات 200 ملم، و تسببت في قطع حركة المرور وإدخال الولاية في عزلة تامة لأكثر من ثلاث ساعات واقتحمت المياه المنازل وغمرت عددا هاما منها وجرفت أعدادا كبيرة من السيارات والشاحنات الكبيرة.

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