إيران تُقرر إلغاء تأشيرات الدخول لـ"العُمانيين"

أعلن سفير إيران في مسقط، "محمد رضا نوري شاهرودي" اليوم الأحد، عن إلغاء بلاده تأشيرات الدخول، بالنسبة لمواطني سلطنة عمان.



جاء ذلك في تصريحات للسفير الإيران لوكالة "أنباء الطلبة" الإيرانية، حيث أكد على أن "مجلس الوزراء الإيراني قرر إلغاء تأشيرات الدخول من جانب واحد عن المواطنين العُمانيين الراغبين في زيارة إيران".



وأضاف: "تنازلنا عن التأشيرة من جانب واحد، لتشجيع العمانيين على زيارة إيران، ومن المقرر تنفيذ القرار في غضون العشرة أيام المقبلة".



الجدير بالذكر أن طهران تربطها علاقات اقتصادية وتجارية مع عمان، كما قامت عمان بالمساهمة في بدء تواصل بين طهران والإدارة الأمريكية، في عهد الرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما".