"أردوغان": الخطر الحقيقي في سوريا يأتي من شرقي الفرات

قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" ، اليوم الأحد 23 سبتمبر ، إن الخطر الأكبر على التسوية في سوريا هو " المستنقع الإرهابي المتنامي شرقي الفرات تحت رعاية بعض حلفاء تركيا"، في إشارة الولايات المتحدة ودعمها للتنظيمات كردية .

وأضاف "أردوغان" خلال تصريحات صحفية قبيل توجهه إلى مدينة نيويورك الأمريكية للمشاركة في اجتماعات الجمعية ، إنه سيلفت "الانتباه خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى الأزمات الإنسانية"، وسيدعو إلى "إيجاد حلول لهذه المشاكل التي تدمي الضمائر الإنسانية".



وكان الجيش التركي أعلن الأحد، انتهاء قواته من تسيير دورية جديدة على طول الخط الفاصل بين مناطق "درع الفرات" ومنطقة منبج شمال سوريا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة.