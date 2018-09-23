في أول أيام العام الدراسي..مصرع تلميذ إثر تدافع الطلاب أثناء فترة الفسحة بالدقهلية

لقى تلميذ مصرعه داخل مدرسة الزهراء الابتدائية التابعة لإدارة بلقاس التعليمية بمحافظة الدقهلية اليوم الأحد 23 سبتمبر أول أيام العام الدراسي ، إثر تدافع الطلاب حال نزوله إلى الفناء فترة الفسحة .



تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطار من مستشفى بلقاس العام، بوصول تلميذ بالصف الثالث الابتدائى مصاب بنزيف بالمخ، وتوفى عقب وصوله إلى المستشفى.

وبينت التحريات الأولية أن الطفل يدعى ابراهيم حسن محمد عبد ربو 9 سنوات ومقيم قرية احمدية ابو الفتوح التابعة لمركز بلقاس، حيث تبين أنه أثناء فسحة المدرسة، حدث تدافع بين التلاميذ، فسقط التلميذ من الدور الثالث على رأسه مما أحدث إصابته وتسبب فى وفاته، جارى تحرير محضرا بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.