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تجدد المواجهات المسلحة بطرابلس بعد توقفها لساعات

منذ حوالى ساعة
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تجدد المواجهات المسلحة بطرابلس بعد توقفها لساعات

تجددت المواجهات المسلحة في الأحياء الجنوبية للعاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأحد 23 سبتمبر ، بعد هدوء استمر لساعات بين  أطراف مختلفة لبسط نفوذها على العاصمة طرابلس التي تعد مركزا لحكم ليبيا.

جاء ذلك بحسب ما أوردته إدارة شؤون الجرحى التابعة لوزارة الصحة بحكومة "الوفاق الوطني" الليبية، صباح اليوم الأحد في بيان 
أن حصيلة قتلى الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس ارتفعت إلى 115 شخصًا، إثر مقتل 9 أشخاص أمس السبت بعد تجدد المواجهات بوادي الربيع وطريق المطار.

وتشهد طرابلس منذ 26 أغسطس الماضي اشتباكات مسلحة توقفت في 4 سبتمبر الجاري بعد وساطة الأمم المتحدة، قبل عودتها مجددا خلال الأيام الماضية.

وتشتبك في تلك الأحداث عدة أطراف تابعة لحكومة الوفاق، وأخرى مناهضة لها، وطرف ثالث وهو اللواء السابع القادم من مدينة ترهونة، والمكون من ضباط أغلبهم من نظام معمر القذافي لـ "تحرير طرابلس من مليشيات المال العام"، بحسب ما يزعم في بياناته.

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