الهجرة الدولية: 1220 عائلة نزحت خلال 48 ساعة من طرابلس

أوضحت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الأحد 23 سبتمبر ،في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، إن ما لا يقل عن 1220 عائلة ( نحو 6100 فرد) ،اضطرت للنزوح خلال الـ48 ساعة الماضية جراء الاشتباكات المسلحة التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس.

وأشارت إلى أن "إجمالي العائلات النازحة منذ بداية أعمال العنف في طرابلس، في 26 أغسطس الماضي، وصل إلى 5 آلاف و65 عائلة".

ولفت المنظمة إلى أن العائلات نزحت إلى مدن زليتن وبني وليد ومصراتة وعزوية وقصر الأخيار والزنتان ومسلاتة وترهونة وتاجوراء وبلدتي جرابولي والسواني، ومناطق أكثر أمانا في طرابلس.

وتشهد طرابلس منذ 26 أغسطس الماضي، اشتباكات مسلحة توقفت في 4 سبتمبر الجاري ، ثم تجددت خلال الأيام الماضية.

وقد بلغ عدد الضحايا منذ بداية الاشتباكات وحتى أمس السبت 115 قتيلا و383 جريحا إضافة إلى 17 مفقودا.