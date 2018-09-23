الحلبوسي يتلقى دعوتين رسميتين لزيارة تركيا وإيران

قال المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأحد 23 سبتمبر ، إن إيران وتركيا وجهتا دعوتين رسميتين للأخير للحلبوسي، لبحث "التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات بما يحقق مصالح الشعبين".



وذكر المكتب في بيان، أن الحلبوسي تلقى اتصالا هاتفياً من نظيره التركي بن علي يلدريم،

ووجه خلالها دعوة رسمية للحلبوسي لزيارة تركيا أكتوبر المقبل.

وأكد الحلبوسي، وفق البيان، حرص مجلس النواب العراقي على تعزيز العلاقات البرلمانية والاقتصادية والاستثمارية مع تركيا. مشيرا إلى مواقفها الداعمة للعراق في مجال مكافحة الإرهاب وجهودها ومواقفها الانسانية إزاء ملف النازحين وإعادة إعمار واستقرار مدنهم.

من جانبه، دعا يلدريم إلى "تعزيز التعاون والتبادل التجاري بين البلدين، وتقديم التسهيلات اللازمة".

كما أبدى الحلبوسي استعداده "للعمل على تعزيز التعاون البرلماني بين العراق وإيران".

وبحسب البيان، وجه السفير الإيراني دعوة لرئيس البرلمان العراقي لزيارة طهران "في الأيام القادمة".