إصابة 12 شخصا في انقلاب أتوبيس أعلى "دائري القطامية"

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منذ 2 يوم

أصيب 12 شخصا بينهم 10 طلاب، اليوم الأحد 23 سبتمبر ؛ نتيجة انقلاب أتوبيس تابع لمدرسة أعلى الطريق الدائري بمحيط نفق القطامية.

وتسبب الحادث في تباطؤ حركة المرور للقادم من التجمع الخامس اتجاه المعادي.