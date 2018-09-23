إصابة 12 شخصا في انقلاب أتوبيس أعلى "دائري القطامية"

أصيب 12 شخصا بينهم 10 طلاب، اليوم الأحد 23 سبتمبر ؛ نتيجة انقلاب أتوبيس تابع لمدرسة أعلى الطريق الدائري بمحيط نفق القطامية.
وتسبب الحادث في تباطؤ حركة المرور للقادم من التجمع الخامس اتجاه المعادي.
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