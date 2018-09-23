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ارتفاع قتلى العبارة المنكوبة لـ224 بتنزانيا

منذ 2 يوم
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ارتفاع قتلى العبارة المنكوبة لـ224 بتنزانيا

ارتفعت حصيلة حادث العبارة التي غرقت في بحيرة فيكتوريا بدولة تنزانيا منذ ثلاثة أيام ، اليوم الأحد 23 سبتمبر ، إلى 224 قتيلا، من بين ال 400 شخص الذين كانوا على متنها.

وكانت آخر حصيلة للضحايا، أمس السبت، تشير إلى 209 قتيلا

كانت السلطات التنزانية تمكنت من إنقاذ 40 شخصا فقط.

وقالت السلطات المحلية إنّه تم العثور على مهندس مختبئا في غرفة محركات العبارة الغارقة، وتم نقله إلى المستشفى.

من جهته، أفاد وزير الدفاع التنزاني، فينانس مابيو، في تصريحات صحفية، اليوم، بأن عمليات الإنقاذ انتهت، وجاري حاليا تحديد هوية القتلى.

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