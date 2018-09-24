روسيا تُعلن تسليم سوريا منظومة "إس-300" عقب إسقاط الاحتلال طائرة "إيل-20"

قررت وزارة الدفاع الروسية تسليم منظومة الدفاع الجوي "إس-300"، لسوريا خلال أسبوعين، يأتي ذلك على خلفية إسقاط طائرة "إيل-20" الروسية.

جاء ذلك حسب تصريحات وزير الدفاع الروسي "سيرجي شويجو"، وزير الدفاع الروسي اليوم الاثنين في كلمة ألقاها.



كما حمل الكيان الصهيوني المسؤولية عن إسقاط الطائرة بالخطأ بنيران الدفاعات الجوية السورية مساء الاثنين الماضي، ما أودى بأرواح 15 عسكريا روسيا، مشددا على أن الجيش الإسرائيلي لم يبلغ الطرف الروسي عبر الخط الساخن بنيته شن غارات جوية على سوريا إلا قبل دقيقة واحدة من بدء الهجوم.

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