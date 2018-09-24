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اليونيسف.. أعداد النازحين تجاوزت الـ25 ألف بسبب الاشتباكات في "طرابلس"

منذ حوالى ساعة
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اليونيسف.. أعداد النازحين تجاوزت الـ25 ألف بسبب الاشتباكات في "طرابلس"

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ارتفاع أعداد النازحين لأكثر 25 ألف شخص، نصفهم من الأطفال، تزامننًا مع تصاعد الاشتباكات بالعاصمة الليبية طرابلس في 27 أغسطس.
جاء ذلك حسب بيان نشرته المنظمة في ليبيا اليوم الاثنين، على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك".

وقال البيان: "مع تصاعد الاشتباكات جنوب طرابلس، نزحت أكثر من ألف و200 عائلة خلال الـ 48 ساعة الماضية، وبنزوح تلك العائلات يصبح العدد الإجمالي للنازحين أكثر من 25 ألف، نصفهم أطفال".
كما حذرت الأطراف المتنازعة بطرابلس من خطر مباشر يحدق بنصف مليون طفل، كما أن نالك 2.6 مليون آخرين بحاجة للمساعدة، مشيرًا إلى أن هناك طفل قُتل نتيجة تجنيدهم للقتال.

 

وتشهد العاصمة الليبية "طرابلس" منذ 26 أغسطس الماضي، اشتباكات مسلحة، توقفت في 4 سبتمبر الجاري، بوساطة الأمم المتحدة، ثم تجددت خلال الأيام الماضي، بين عدة أطراف متنازعة.

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