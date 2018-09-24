مقتل 10 من مسلحي حركة "الشباب" علي يد الجيش الكيني

أعلن المتحدث باسم الجيش، بول نجهوغونا،اليوم الأثنين 24سبتمبر، في بيان، إنّ "الجيش الكيني أطلق صباح اليوم عملية أمنية في لامو ضد مسلحي حركة الشباب، أسفرت عن مقتل 10 من أعضاء حركة الشباب ومصادرة أسلحة كلاشينكوف من طراز أيه كيه 47".

يذكر أن تلك الهجمات أسفرت عن مقتل أكثر من 150 من عناصر الجيش والشرطة خلال الثمانية أشهر الماضية.

وأشار البيان أن "العملية الأمنية مازالت مستمرة للبحث عن المسلحين الذين نجوا من العملية وهربوا باتجاه الحدود.

وتعد "لامو" منطقة للمسلحين الذين يستغلون الحدود الكينية ـ الصومالية المليئة بالثغرات، لتنفيذ هجمات مسلحة.