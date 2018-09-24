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انقاذ 235 مهاجرًا في عمليتين منفصلتين قبالة السواحل الليبية

منذ حوالى ساعة
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انقاذ 235 مهاجرًا في عمليتين منفصلتين قبالة السواحل الليبية

أعلنت البحرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، اليوم الإثنين 24 سبتمبر ، في بيان لها، إنقاذ 235 مهاجرًا غير شرعي خلال عمليتين منفصلتين أمس، حيث شهدت العملية الأولى شهدت إنقاذ 135 مهاجرًا غير نظامي، بينهم 7 نساء، وطفل، فيما شهدت العملية الثانية إنقاذ 100 مهاجر، بينهم 13 امرأة، وطفل كانوا على متن قارب مطاطي.

ولم يشر بيان البحرية الليبية إلى جنسيات المهاجرين، غير أنهم في الأغلب ينتمون لدول إفريقيا جنوب الصحراء، والذين يتخذون من ليبيا معبرًا للانطلاق نحو أوروبا.

وتعتبر ليبيا هي البوابة الرئيسية للمهاجرين للوصول إلى أوروبا بحرًا، وسلك أكثر من 150 ألف شخص هذا الطريق في كل من الأعوام الثلاثة الماضية.

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