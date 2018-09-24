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الضائقة المالية تدفع ربة منزل للانتحار بصحبة ابنتها بسبب"الزى المدرسى"

منذ يوم
عدد القراءات: 524
الضائقة المالية تدفع ربة منزل للانتحار بصحبة ابنتها بسبب"الزى المدرسى"

أوضحت تحقيقات نيابة السلام برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، فى واقعة انتحار "ربة منزل" وإصابة نجلتها بالقفز من أعلى عقار بمنطقة النهضة بالسلام، اليوم الأثنين 24 سبتمبر ، بسبب الضائقة المالية ومصاريف المدارس، وعدم قدرتهم أقتناء زي مدرسي لها.

وكان الرائد حسن البكرى رئيس مباحث قسم شرطة السلام ثاني، قد تلقي بلاغا يفيد بسقوط سيدة ونجلتها من أعلى عقار سكنى وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وعثرت على جثة سيدة وبجوارها ابنتها البالغة من العمر 14 عاما، مصابة وتم نقلهم للمستشفى وبعمل التحريات تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير المباحث، دلت أن السيدة ونجلتها قامتا بإلقاء نفسيهما من أعلى العقار بسبب الضائقة المالية.

أمرت النيابة بتشريح الجثة  كما أمرت النيابة ببيان مفصل عن الإصابات بنجلة السيدة المنتحرة والتى سقطت معها.

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