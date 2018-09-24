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نزوح 2000 عائلة في "ذي قار" بالعراق نتيجة الجفاف

منذ حوالى ساعة
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نزوح 2000 عائلة في "ذي قار" بالعراق نتيجة الجفاف

قال النائب الأول لمحافظ ذي قار جنوبي العراق، عادل الدخيلي، اليوم الإثنين 24 سبتمبر ،في بيان له ، إن 2000 عائلة نزحت من مناطق ريفية في المحافظة جراء الجفاف خلال صيف العام الجاري ، مما تسبب بهلاك الكثير من المواشي لهذه العوائل، فضلاً عن صعوبة الحصول على مياه الشرب". 
  

وأضاف أن "الحكومة المركزية لم تتعامل بشكل جاد مع ملف أزمة المياه التي تضرب المحافظة بالرغم من حجم الكارثة البيئية وبالرغم من عشرات المناشدات التي وجهتها الحكومة المحلية لوزارة الموارد المائية ورئاسة مجلس الوزراء". 

وقد ألغى العراق في يونيو الماضي، زراعة ثمانية محاصيل من بينها الأرز والذرة والسمسم والقطن من الخطة الصيفية، بسبب أزمة نقص المياه. 

ويعاني العراق منذ سنوات من انخفاض متواصل في الإيرادات المائية عبر نهري دجلة والفرات جراء تدني كمية الأمطار المتهاطلة في موسم الشتاء.

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