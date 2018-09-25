شقيق ملك الأردن يُثير الجدل على مواقع التواصل بتغريدة عن "الإدارة الفاشلة"

أثارت تغريدة الأمير حمزة بن الحسين شقيق العاهل الأردني عبد الله الثاني، عن فشل إدارة القطاع العام والتوجهات الاقتصادية والتي كان آخرها قانون الضريبة ، موجة من الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي .

وقال الأمير حمزة في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "ربما البداية يجب أن تكون بتصحيح نهج الإدارة الفاشلة للقطاع العام، وإجراء جدي لمكافحة الفساد المتفشي، ومحاسبة جادة للفاسدين"



وأضاف: "وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، وليس بالعودة لجيب المواطن مراراً وتكراراً لتصحيح الأخطاء المتراكمة، إلا إذا كان القصد دفع الوطن نحو الهاوية".

وعلق أحد المغردين الأردنيين بالقول إن "الحقيقة المرة أننا حاليا في الهاوية" التي حذر منها الأمير.

وتهكم أحد المغردين على طريقة ، وقام بتضمين حساب رئيس الحكومة الأردنية عمر الرزاز في تعليقه بحساب الأمير وكتب له: واخد بالك يا عمر؟ .

