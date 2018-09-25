Responsive image

23º

25
سبتمبر

الثلاثاء

26º

25
سبتمبر

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • مصرع تلميذة وإصابة 8 آخرين في حادث ميكروباص بالإسماعيلية
     منذ حوالى ساعة
  • انهيار عقار وتصدع 3 مبان مجاورة فى كرموز بالإسكندرية
     منذ حوالى ساعة
  • محكمة دمياط تقضي بالسجن 3 سنوات لـ8 بنات والسجن سنتين لخمسة أخريات في قضية "بنات دمياط"
     منذ 2 ساعة
  • الجيش اللبناني يعلن مقتل أحد أفراده وإصابة آخرين قرب الحدود السورية
     منذ 3 ساعة
  • مقتل 25 مدنيًا إثر غارات أمريكية وسط أفغانستان
     منذ 3 ساعة
  • مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى المبارك ويرددون النشيد الصهيوني
     منذ 3 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:17 صباحاً


الشروق

6:39 صباحاً


الظهر

12:47 مساءاً


العصر

4:14 مساءاً


المغرب

6:54 مساءاً


العشاء

8:24 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

الاتحاد الأوروبي يضع شروطه للمشاركة في "إعمار سوريا"

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 146
الاتحاد الأوروبي يضع شروطه للمشاركة في "إعمار سوريا"

قالت "فيديريكا موجيريني" المفوضة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد مستعد للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، ولكن بشروط مسبقة.

وأوضحت موجيريني أن من بين تلك الشروط:


 "مشاركة الاتحاد الأوروبي في مرحلة ما بعد الحرب".
"احترام شروط العملية السياسية المعترف بها دوليا".
 "تنفيذ الاتفاقيات الروسية التركية حول الوضع في إدلب".
 "بدء عمل اللجنة التي ستكلف بصياغة الدستور الجديد".
 "إجراء إصلاحات سياسية في سوريا بإشراف دولي".

وتختلف التقديرات بشأن كلفة إعادة إعمار سوريا، إذ يتراوح حجم الأموال اللازمة لإعادة إعمار البنى التحتية في مرحلة ما بعد الحرب بين 250 و400 مليار دولار، ومن المتوقع أن تستغرق هذه العملية 10 – 15 عاما.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers