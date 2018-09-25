الاتحاد الأوروبي يضع شروطه للمشاركة في "إعمار سوريا"

قالت "فيديريكا موجيريني" المفوضة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد مستعد للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، ولكن بشروط مسبقة.

وأوضحت موجيريني أن من بين تلك الشروط:



"مشاركة الاتحاد الأوروبي في مرحلة ما بعد الحرب".

"احترام شروط العملية السياسية المعترف بها دوليا".

"تنفيذ الاتفاقيات الروسية التركية حول الوضع في إدلب".

"بدء عمل اللجنة التي ستكلف بصياغة الدستور الجديد".

"إجراء إصلاحات سياسية في سوريا بإشراف دولي".

وتختلف التقديرات بشأن كلفة إعادة إعمار سوريا، إذ يتراوح حجم الأموال اللازمة لإعادة إعمار البنى التحتية في مرحلة ما بعد الحرب بين 250 و400 مليار دولار، ومن المتوقع أن تستغرق هذه العملية 10 – 15 عاما.

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