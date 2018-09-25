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انهيار عقار مكون من 7 طوابق غربي الإسكندرية

منذ 18 ساعة
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انهيار عقار مكون من 7 طوابق غربي الإسكندرية


شهدت منطقة كرموز غرب الإسكندرية، منذ قليل اليوم الثلاثاء 25 سبتمبر ،انهيار منزل مكون من  7 طوابق  ما أدى لحدوث تصدعات وشروخات بـ 3 عقارات مجاورة له، وذلك دون حدوث إصابات.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بسقوط أجزاء من العقار رقم 54 شارع الألبان منطقة غيط العنب ،وتبين من الفحص أن العقار مساحته حوالي 70 مترا مربعا، مكون من طابق أرضي و6 طوابق علوية بكل طابق شقة واحدة، خال من السكان، وانهيار العقار بالكامل حتى سطح الأرض دون حدوث إصابات.

وتسبب انهيار العقار في حدوث تصدعات وشروخات بـ 3 عقارات مجاورة أرقام 52 و56 شارع الألبان، و53 شارع النرجس خلف العقار محل البلاغ.

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