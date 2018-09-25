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البرلمان العراقي يُعلن الموعد النهائي لـ"اختيار رئيس الجمهورية"

منذ 39 دقيقة
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البرلمان العراقي يُعلن الموعد النهائي لـ"اختيار رئيس الجمهورية"

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي "محمد الحلبوسي"، 2 أكتوبر موعدا نهائيا لاختيار رئيس الجمهورية.
جاء ذلك حسب موقع "السومرية نيوز"، الذي نقل تصريحات مصدر برلماني  اليوم الثلاثاء قال: "إن الحلبوسي، وأثناء جلسة البرلمان المنعقدة حاليا، وهي الثانية منذ توليه المنصب، حدد الثاني من أكتوبر المقبل موعدا نهائيا لاختيار رئيس الجمهورية".


وينص الدستور العراقي على أن "رئيس الجمهورية يستمر بممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول انعقاد للمجلس".

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