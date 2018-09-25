صحيفة تكشف عدد كتائب "إس 300" التي تريد موسكو إرسالها لسوريا

كشفت صحيفة روسية ، اليوم الثلاثاء 25 سبتمبر ، معلومات عن عدد الكتائب الدفاعية لـ"أس-300"، التي سترسلها موسكو إلى دمشق ، التي سوف تمكن الجيش السوري من صد الغارات الصهيونية التي أسفرت مؤخرًا عن إسقاط طائرة روسية "إيل 20".

وأوردت صحيفة "كوميرسانت" نقلًا عن مصدر مطلع أن موسكو "سترسل في غضون أسبوعين حوالي أربع كتائب من منظومة صواريخ "أس300" للدفاع الجوي إلى سوريا".

وأكد المصدر أن منظومة صواريخ الدفاع الجوي "أس-300"، "ستغطي المنشآت الموجودة في الساحل السوري، وستراقب الحدود السورية مع إسرائيل، وكذلك مع الأردن والعراق ولبنان".



وأوضح المصدر أن عدد كتائب المنظومة الصاروخية التي سترسل إلى النظام السوري يمكن أن يرتفع إلى 6 أو 8 كتائب، .

وكانت روسيا قد أعلنت الاثنين، تزويد الجيش السوري بمنظومة الدفاع الجوي "إس-300"، ردًا على تسبب المقاتلات الصهيونية في إسقاط طائرة روسية ومقتل عسكريين روس كانوا على متنها .