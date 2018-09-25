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ليبيا.. سحب التشكيلات العسكرية من جنوب العاصمة "طرابلس"

منذ حوالى ساعة
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ليبيا.. سحب التشكيلات العسكرية من جنوب العاصمة "طرابلس"

أعلن قائد المنطقة العسكرية بطرابلس، اللواء عبد الباسط مروان بدء سحب التشكيلات العسكرية المسلحة من عدة أحياء بجنوب العاصمة الليبية طرابلس.

كما أكد القائد العسكري أن التشكيلات العسكرية التي من المقرر أن تكمل عملية انسحابها نهاية الشهر الحالي، ستحل محلها قوات تم تشكيلها حديثا تابعة لمنطقة طرابلس العسكرية ستضطلع بمهام حفظ الأمن وتأمين الأحياء الجنوبية كافة.


ومن جانبها  أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الثلاثاء، بدء حملة لإزالة آثار الدمار وفتح الطرقات العامة وإزالة الحواجز العسكرية.
الجدير بالذكر أ، العاصمة الليبية طرابلس شهدت منذ 26 من أغسطس الماضي توترا أمنيا تطور إلى اشتباكات عنيفة بين تشكيلات مسلحة واللواء السابع التابع لحكومة فائز السراج، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة ما أدى إلى سقوط 96 قتيلا

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