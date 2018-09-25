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تجدد المظاهرات في البصرة العراقية للمطالبة بإصلاحات وتحسين الخدمات

منذ حوالى ساعة
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تجدد المظاهرات في البصرة العراقية للمطالبة بإصلاحات وتحسين الخدمات


تجددت التظاهرات في محافظة البصرة العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، 25 سبتمبر، للمطالبة بإجراء إصلاحات وتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل بالمحافظة، وذكرت قناة (السومرية نيوز) اليوم الثلاثاء أن المئات من المواطنين العراقيين بالمحافظة شاركوا في مسيرة احتجاجية سلمية انطلاقا من ساحة العروسة في منطقة الطويسة ووصولا إلى ساحة عبدالكريم قاسم.


وأوضحت القناة أن مطالب المتظاهرين تضمنت إجراء إصلاحات للنظام السياسي وتطوير الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للعاطلين وتحسين الخدمات الأساسية وبخاصة معالجة أزمة ملوحة وتلوث المياه، وكانت البصرة قد شهدت في غضون الأشهر القليلة الماضية تظاهرات واعتصامات سلمية للمطالبة بتحسين الخدمات وانتشال المحافظة من أوضاعها المتردية ومكافحة الفساد وتوفير فرص العمل، ثم أعقبتها موجة احتجاجات عنيفة تخللها إحراق مقار ومكاتب أحزاب وحركات سياسية، فضلاً عن إحراق مؤسسات حكومية من أبرزها ديوان المحافظة، وعلى خلفية تلك الأحداث ألقت القوات الأمنية على عدد من المتهمين.
 

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