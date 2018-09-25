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إصابة 7 أشخاص جراء انفجار عبوتين ناسفتين في بغداد

منذ 2 ساعة
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إصابة 7 أشخاص جراء انفجار عبوتين ناسفتين في بغداد

 

أفاد مصدر أمني عراقي، مساء اليوم الثلاثاء، 25 سبتمبر، بإصابة 7 أشخاص جراء انفجار عبوتين ناسفتين في بغداد، وقال المصدر، في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إن العبوة الناسفة الأولى كانت داخل سيارة نقل انفجرت، أثناء مرورها بالقرب من بوابة بغداد.

 

 

وأسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح خطيرة، فيما كانت العبوة الناسفة الثانية داخل سيارة انفجرت أثناء مرورها بمدينة الشعلة (شمالي بغداد)، وأسفرت عن إصابة ثلاثة مدنيين، وكانت الشرطة العراقية قد أعلنت، في وقت سابق، مقتل مدنيين اثنين جراء انفجار عبوة ناسفة جنوب غربي العاصمة بغداد.

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