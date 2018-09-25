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وفقة احتجاجية بالرباط للتنديد بالاقتحامات اليومية للمستوطنين الصهاينة للقدس

منذ حوالى ساعة
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وفقة احتجاجية بالرباط للتنديد بالاقتحامات اليومية للمستوطنين الصهاينة للقدس

نظم عشرات النشطاء المغاربة، مساء اليوم الثلاثاء، 25 سبتمبر، وقفة احتجاجية بالعاصمة الرباط، للتنديد بالاقتحامات اليومية للمستوطنين الصهاينة لمدينة القدس، وردد المشاركون في الوقفة، التي دعت إليها "المبادرة المغربية للدعم والنصرة بالمغرب" (غير حكومية)، شعارات لتحية صمود الشعب الفلسطيني، وصمود المقدسيين.

 

ونظمت الوقفة تحت شعار "أقصانا لا هيكلكم"، في إشارة إلى المزاعم الإسرائيلية بوجود هيكل سليمان أسفل المسجد، ورفع المحتجون شعارات بينها "الشعب يريد تحرير القدس"، فلسطين أمانة والتطبيع خيانة"، "تحية مغربية فلسطين أبية

 
 

كما نددوا بما وصفوه بـ"المواقف المتواطئة التي أصبحت بعض الدول العربية مؤخرا تعبر عنها بشكل يجعلها في خدمة الكيان الصهيوني، ورفعوا لافتتات تدين "الصمت الذي تبديه الأنظمة العربية إزاء ما يجري من عدوان على القدس.

 
 

وقال أحمد أويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع (غير حكومي)، خلال كلمة له بالوقفة، إن الشعب المغربي يتضامن مع فلسطين، خصوصا مع المقدسيين، وأبرز أن فلسطين قضية المغاربية، ولن يتخلى عن الدفاع عنها، داعيا البرلمان إلى ضرورة إخراج مقترح قانون تجريم التطبيع.

 

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل، كما نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، وسط تنديد ورفض عربي ودولي.

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