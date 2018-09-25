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الحريري: اقتصاد لبنان في حاجة للإصلاح وسيتم معالجة المشاكل

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 110
الحريري: اقتصاد لبنان في حاجة للإصلاح وسيتم معالجة المشاكل

 

أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، مساء اليوم الثلاثاء، 25 سبتمبر، أن بلاده ليس بلدا مفلسا، ولديه فرصة ذهبية للإصلاح والنهوض الاقتصادي، تتمثل في ما أسفر عنه مؤتمر (سيدر) الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس لدعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية، وجاء ذلك في كلمة للحريري خلال انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي تم خلالها إقرار 8 مشاريع قوانين.

 

وقال الحريري، إن اقتصاد لبنان في حاجة إلى إصلاح، وهناك مشاكل عديدة في حاجة إلى التدخل لمعالجتها، كما أن هناك مشاريع ستسهم في علاج مثل هذه المشاكل، ويقوم لبنان بإنجازها بالاستدانة بفواتير منخفضة وليس بفواتير مرتفعة، وأشار إلى أنه لا ينبغي أن يتم إلقاء اللائمة في حدوث التدهور الاقتصادي، على النازحين السوريين داخل الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تعزيز المؤسسات التي ستبقى عقب مغادرة النازحين، وأنه لا توجد مشكلة في استفادة النازحين من تلك وجود تلك المؤسسات.

 

وأكد سعد الحريري أنه يؤيد المبادرة الروسية الرامية إلى إعادة النازحين السوريين من دول الجوار السوري (لبنان والأردن وتركيا) وأن تلك المبادرة لم يعارضها أحد.
 

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