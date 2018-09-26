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العاهل الأردني: خطر الإرهاب العالمي ما زال يهدد أمن جميع الدول

منذ حوالى ساعة
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العاهل الأردني: خطر الإرهاب العالمي ما زال يهدد أمن جميع الدول

حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مساء اليوم الثلاثاء، 25 سبتمبر، من أن "خطر الإرهاب العالمي ما زال يهدد أمن جميع الدول، وجاء ذلك في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك، نشرها الديوان الملكي الأردني في بيان.


وقال الملك عبد الله: "ما يزال الكثيرون محرومين من وعد الازدهار، كما أن خطر الإرهاب العالمي ما زال يهدد أمن جميع الدول، وفي هذه القاعة وعبر هذا المنبر وصفت خطر الإرهاب بحرب عالمية ثالثة، وأن "هذه التحديات لا تقلل من أهمية العمل المشترك والاحترام المتبادل، بل إنها تجعل شراكتنا أكثر أهمية. وإلا، ما هو البديل؟".

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