معتقلي الرأي.. تدهور الحالة الصحية للشيخ "سفر الحوالي"

كشف حساب "معتقلي الرأي" المتخصص بنقل أخبار المعتقلين السعوديين، عن تدهور الحالة الصحية للشيخ "سفر الحوالي".

جاء ذلك في تغريده طالب فيها السلطات بالكشف فورًا عن مصير الشيخ "سفر الحوالي"، وعدم مواصلة الصمت في ظل تدهور صحته، ونقله إلى المستشفى يوم الاثنين.

وأضاف الحساب: "التدهور المفاجئ في صحة الشيخ سفر الحوالي أمر غير مستغرب، بل متوقع تماماً منذ الدقائق الأولى لاعتقاله، فهو في الأصل يعاني من عدة أمراض أبرزها الفشل الكلوي وكسر الحوض .. وبالطبع فإن السلطات لم تراع ِ أبداً هذه الأمراض ولا السن الكبيرة للشيخ أثناء الاعتقال التعسفي وربما في التحقيق".



الجدير بالذكر أن الكثير من العلماء السعوديين يعانون من تدهور وضعهم الصحي داخل معتقلات السعودية، بعد حملة الاعتقالات التي طالت الدعاة الإسلاميين والكتاب والمفكرين، كما يتم محاكمتهم سرًا، في ظاهرة تتنافى مع كل سبل العدالة.

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