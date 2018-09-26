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اغتيال ناشطة حقوقية عراقية بالبصرة

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 102
اغتيال ناشطة حقوقية عراقية بالبصرة

قتل مسلحون مجهولون الناشطةً الحقوقية العراقية سعاد العلي بمدينة البصرة مساء أمس الثلاثاء؛ حيث أطلقوا نيران أسلحتهم عليها ولاذوا بالفرار.

ونقلت وكالات الأنباء عن رافد النورس الملازم أول بشرطة البصرة قوله إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة مدنية هاجموا العلي وسط مدينة البصرة، وأطلقوا الرصاص على السيارة التي تقلها.

وأضاف النورس أن العلي فارقت الحياة بعد إصابتها بعدة طلقات نارية في منطقتي الرأس والصدر، بينما أصيب سائقها الشخصي بجروح.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن القتلة كانوا ملثمين وأطلقوا رصاص أسلحتهم على الضحية بأحد شوارع حي العباسية وسط البصرة، وقد نقلت جثة الضحية لدائرة الطب العدلي وتم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة من يقف وراءه.

والعلي (46 عاما) عضو بمنظمة "الود" المحلية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان، وتعد الناشطة من بين آخرين يدعون لاحتجاجات ضد تردي الخدمات بالمحافظة.

ويأتي مقتل العلي في وقت تشهد فيه البصرة احتجاجات شعبية منذ يوليو الماضي احتجاجا على تردي الخدمات العامة وقلة فرص العمل والفساد. وخلفت أعمال العنف بالمدينة 33 قتيلًا منذ بدء الاحتجاجات في 9 يوليو الماضي.

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