وقف موظف حكومي تونسي عن العمل لوصفه ضحايا الفيضانات بـ"الشهداء"

أوقفت وزارة النقل التونسية، اليوم الأربعاء 26 سبتمبر ، المهندس عبد الرزاق الرحال بمعهد الأرصاد الجوية التابع لها، عن العمل، لوصفه ضحايا الفيضانات التي ضربت محافظة نابل السبت الماضي، وما أسفر عن مصرع 6 أشخاص، وخلّف خسائر مادية فادحة ، بـ"الشهداء".

وأوضحت الوزارة أنه "بالنظر لهذا الخطأ الجسيم للمعني بالأمر، فقد تم إيقافه فوريا عن العمل، في انتظار اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة (بحقه) بعد استكمال البحث الجاري في الغرض".

وقد قال الرحال "إذا أردت تعزية من توفي له شخص في الفيضانات أقول لهم: هنيئا لكم لأن الغريق يعتبر شهيدا".



واعتبرت الوزارة أن الرحال أدلى بتصريحات "لا علاقة لها بالنشرة الجوية، وتمس من مشاعر عائلات ضحايا الفيضانات والتونسيين بصفة عامة، في هذا الظرف الحساس الذي تمر به جهة الوطن القبلي"، في إشارة إلى محافظة نابل.

وأثارت تصريحات الرحال وقرار الوزارة ضده ردود فعل متباينة بين رواد شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بين رافض للتصريحات، وغير متقبل لقرار الوزارة بايقاف الرحال عن العمل.