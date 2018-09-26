ضبط 5 مصانع لإنتاج الألبان غير مرخصة في بنها بالقليوبية

ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، مساء اليوم الإربعاء، 26 سبتمبر، 5 مصانع غير مرخصة بمدينة بنها، لإنتاج الألبان والطحينة والنسيج والملابس الجاهزة، جري التحفظ على مستلزمات الانتاج والتصنيع، وتحرير محاضر لأصحاب المصانع وتولت النيابة التحقيق، وتلقى أمن القليوبية، اخطارا من مباحث التموين، يفيد القيام بحملة تموينية مكبرة على مدينة بنها.



وأسفرت الحملة عن ضبط 7 مصانع غير مرخصة وبدون سجل تجارى أو تأمينات على العمال، وتقوم هذه المصانع بانتاج الملابس الجاهزة والنسيج والطحينه والألبان، وتم التحفظ على هذه المصانع وتحرير محاضر لأصحابها.

