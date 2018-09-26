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لبنان: تم التوصل لحل يعالج أزمات تضارب صلاحيات الأجهزة الأمنية

منذ 43 دقيقة
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لبنان: تم التوصل لحل يعالج أزمات تضارب صلاحيات الأجهزة الأمنية


أكد وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، مساء اليوم الإربعاء، 26 سبتمبر، أنه تم التوصل إلى حل يعالج الأزمات المتكررة الناتجة عن تضارب صلاحيات واختصاصات الأجهزة الأمنية الموجودة داخل مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) ويتمثل في أن تلتزم كافة أجهزة الأمن بالمطار بتعليمات وزير الداخلية، وقال الوزير المشنوق – في تصريحات له عقب جولة داخل مطار رفيق الحريري التقى خلالها عددا من مسئولي أجهزة الأمن بالمطار – إن نص المرسوم الخاص بالمسئوليات (الاختصاصات) في المطار، يفتح الباب أمام الكثير من الاجتهادات ومن ثم يتسبب في العديد من المشاكل.


وأشار إلى أنه إذا لم يكن هناك الحد الأدنى من التفاهم الشخصي بين مسئولي أجهزة أمن المطار، سيظل المطار معرضا لتكرار مثل هذه الأزمات والمشكلات، وشدد وزير الداخلية على أنه تم حسم الأمر، منعا لتكرار المشكلة التي شهدها مطار رفيق الحريري اليوم بين الأجهزة الأمنية، والتأكيد على أن تلتزم كافة أجهزة الأمن بتنفيذ أوامر وزير الداخلية في شأن عمل كل منها داخل المطار.

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