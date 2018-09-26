مخاوف من انتقال مرض "الشيكونجونيا" إلى 15 ولاية بالسودان

قال مدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة السودانية صلاح المبارك ، اليوم الأربعاء 26 سبتمبر ، إن" هنالك إمكانية لانتقال مرض "الشيكونجونيا" من ولاية كسلا الشرقية إلى 15 ولاية أخرى من جملة ولايات البلاد الـ18".

و"الشيكونجونيا" هو مرض فيروسي ينتقل إلى البشر عبر حشرات البعوض الحاملة للعدوى، وفق منظمة الصحة العالمية، ويسبب حمى وآلامًا مبرّحة في المفاصل، ومن أعراضه الأخرى: آلام عضلية وصداع وتقيؤ وتعب وطفح جلدي.

أمس الثلاثاء تم تسجيل 446 حالة إصابة جديدة، وتم حصر نحو 11 ألفًا و595 حالة في مدينة كسلا (شرق) وضواحيها.

وأضاف "لدينا 19 طبيبًا فقط يعملون ميدانيًا خارج المستشفيات وأن الوضع يحتاج إلى و1108 من عمال الصحة ، والمتوفر حاليًا منهم 652 فقط".